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İzmir'de bir evin balkonu çöktü!

İzmir'in Konak ilçesinde, iki katlı evinin üst katında oturduğu balkonun çökmesi sonucu yaralanan E.G. (17) adlı kız, hastanede tedaviye alındı

İzmir'de bir evin balkonu çöktü!
26 Aralık 2022 Pazartesi 14:58

Olay, saat 11.30 sıralarında Ulubatlı Mahallesi 1217 Sokak'ta meydana geldi. E.G., iki katlı evin üst katındaki balkonda otururken çökme oldu. E.G., çöken balkonla birlikte düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.G., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #balkon #haber
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