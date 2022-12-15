İzmir'de Brezilya Sokağı açıldı

Alsancak’taki Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği bölüm iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Brezilya Sokağı olarak isimlendirildi. Düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Brezilya’da Türkiye sokağı var. Bizler İzmir’in attığı bu adımın dünyanın en önemli ülkelerinden olan Brezilya ve Türkiye arasında bir köprü olacağına inanıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Alsancak’taki Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin Cumhuriyet Bulvarı’nı kestiği deniz tarafında kalan Kordon Orduevi'nin yanındaki 64 metrelik kısmı “Brezilya Sokak” olarak isimlendirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen sokak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Tamer Bozoklar, Brezilya Fahri Konsolosu Avukat Ali Kemal Atçeken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve davetli topluluğu tarafından törenle açıldı.

Bu adım iki ülke arasında köprü olacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir’in en güzel, en nadide yerinde küçük ama işlevi ve konumu gereği İzmir’in en önemli sokağına Brezilya’nın adının verilmesi bizim için mutluluk taşıyor. Brezilya’da Türkiye sokağı var. Bizler İzmir’in attığı bu adımın Dünyanın en önemli ülkelerinden olan Brezilya ve Türkiye arasında bir köprü olacağına inanıyoruz” dedi.

83 yıldır Sao Paulo’da Türkiye Sokağı mevcut

Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, “Bu önemli tören Brezilya ve Türkiye’yi bir araya getiren bir olay. Brezilya ve Türkiye ülke olarak birbirine uzak ancak imparatorluk döneminden kalma tarihi dostlukları var. Ekonomi, ticaret, politika gibi alanlarda işbirliklerimiz var. Bu sokağın adlandırılması işbirliklerini iyice artıracak. 83 yıldır Sou Paulo’da da Türkiye Sokağı mevcut” şeklinde konuştu.

Brezilya ile ilişkiler güçlenecek

Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Tamer Bozoklar ise iki dost ve kardeş ülke arasında iş birliklerinin ilerlemesini görmekten dolayı yaşadığı heyecanı dile getirerek, “İçerisinde bulunduğumuz sene Brezilya için önemli bir sene. Brezilya’nın bağımsızlığın 200’üncü yılını kutluyoruz. Daha da özeli Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı Türkiye’de kutlanacak. Ayrıca İzmir ile kardeş olan şehrimiz Sao Paulo da dostluğun sembolü oldu. Bu adımlar umarım karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmekte önemli olur” diye konuştu.

Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi’nin Cumhuriyet Bulvarı’nı kestiği deniz tarafında kalan kısmı İçişleri Bakanlığı’nın Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliği doğrultusunda, “bir sokak ve cadde bir başka cadde ile kesişiyorsa sınırının burada bitirilerek geri kalan bölümünün farklı bir isimle tanımlanması gerekmektedir” hükmü doğrultusunda yeniden isimlendirildi.

Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 19 Ocak 2022'de Sao Paulo’da şehrin en prestijli mahallelerinden birinde “RuaTurquia” (Türkiye Sokağı) olduğu ve Brezilya’nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde “İzmir’de bir sokağa Brezilya adı verilmesini” talebi olumlu karşılandı. Bu yönde alınan meclis kararı, İzmir Valilği ve Dışişleri Bakanlığı'nca onaylandı.