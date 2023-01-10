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İzmir'de cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı!

İzmir'de cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı!
10 Ocak 2023 Salı 11:03

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Halil Erzek, tutuklu bulunduğu İzmir'deki cezaevinden kaçtı. Erzek, KKTC'ye gitmek için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Bilgi Toplama (GBT) sırasında bir yolcudan şüphelendi. Terminal girişinde durdurulan bir yolcu, Erbil Say adına düzenlenmiş KKTC kimliğini ve sürücü belgesini gösterdi. Kimlik belgelerinin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri, yolcuyu  parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar eden Halil Erzek olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Erzek, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cezaevi #haber
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