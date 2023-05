İzmir'de CHP ve AK Parti İzmir il başkanlarından "sağduyu" çağrısı

Buca'daki Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartlarının asılı bulunduğu kahvehaneye yönelik saldırı sonrası CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bir araya geldi. Aslanoğlu ve Saygılı seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğunu belirterek "Kazanan İzmir olacak" dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Buca'da Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartlarının asılı bulunduğu kahvehaneye yönelik saldırı sonrası CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bir İzQ Girişimcilik İnovasyon Merkezi araya geldi. İki partinin il başkanları 15 dakikalık görüşmeninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Aslanoğlu ve Saygılı şiddete karşı olduklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLARAK BİTİRECEĞİZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Biz her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin, hangi sebeple hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Siyasi rekabet tabi ki olacaktır. Ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Kardeşlik, birlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir’den tüm Türkiye’ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma, şiddet olayı yaşanmadan, seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz” diye konuştu.

"İZMİR İÇİN BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise “Şenol başkanım beni aradı, bir görüşme yapalım diye nezaketli bir şekilde davet etti. Her zaman telefonla görüşerek, istişare ederek birçok konuyu ele alıyoruz. Biz her iki partinin il başkanı olarak; güzel İzmir’imizde birlik, beraberliği, kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il başkanıyız. Partilerimizin de davranışlarının bu şekilde olacağına inancımız tamdır. Her zaman kardeşlik hukuk çerçevesinde güzel İzmir’imize yakışır şekilde seçime gidiyoruz. Şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir şiddeti, hiçbir olumsuz eylemi kabul etmiyoruz. Biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz, kazanan İzmir olacak” açıklamalarında bulundu.