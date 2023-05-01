İzmir'de emekçiler "Sömürü" ye karşı Gündoğdu’ya akın etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İzmir’de emekçiler Gündoğdu Meydanı’ndan “Yaşasın 1 Mayıs” diye haykırdı. Alanı dolduran binlerce emekçi sömürü düzenine karşı tek yürek oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Gündoğdu Meydanı’na toplanan binlerce emekçi, “Yaşasın 1 Mayıs, Alanlardayız”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atarken “İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için birleşin”, “Sömürüye son”, “Eşit işe eşit ücret” yazılı pankartlar açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren emekçilerin meydanı doldurmasıyla İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi adına ortak metni DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okurken sanatçı Suavi ise seslendirdiği şarkılarla alanı coşturdu.



“YÜREGİMİZ YANGIN YERİ”

1 Mayıs Tertip Komitesi adına ortak metni okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Yeni bir başlangıç olarak gördüğümüz 2023 1 Mayıs İşçi Bayramını coşkuyla kutlarken, işçi sınıfının ve tüm ezilenlerin haklarını savunmak için canlarını ortaya koyanları; emek ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz canlarımızı ve iktidarın rant politikaları nedeniyle sonuçları çok ağır olan depremde yaşamlarını yitirenleri saygı ile anıyoruz. Doğal bir felaketin insan eliyle son birkaç yüzyılın en büyük trajedilerinden birine dönüşmesine neden olanlar, göstermelik açıklamalarla, birkaç tutuklamayla kendilerini işin içinden sıyıramayacaklar. Ant olsun ki, yaşamını yitiren her bir canlının, denetimsizliğin, rant politikalarının yol açtığı yıkımların er ya da geç hesabını soracağız. Her gün yaptıkları sahte açılış törenleriyle, doğalgaz aldatmacasıyla, savaş silahlarını sahneledikleri gösterileriyle bizlere depremin acısını unutturamayacaklar. Bugün işçi sınıfının, emekçilerin, emeklilerin, gençlerin ve kadınların sesi hem dünyada hem de ülkemizde emeğin hakları için, adalet için, demokrasi için, barış için, kardeşlik için meydanlarda yankılanıyor. Ancak içimiz buruk, yüreğimiz ise hala yangın yeri” dedi.



“İŞÇİDEN ALIP PATRONLARA VERDİLER”



“Bu depremle yıkılan sadece kentler olmadı devletin kurumları da çöktü” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Sarı, “İşçiden alıp patronlara verdiler; fakirden çalıp zenginin kasasını doldurdular, dar gelirliden alıp çetelere kaynak aktardılar; rant için kentleri ve doğayı betona boğdular; asırlık yardım kurumlarını bile depremde çadır satar hale getirdiler; doğal afetleri felakete çevirdiler: Sözün özü memleketi bir şirket gibi yönettiler ve sermayedarlara ülkeyi peşkeş çektiler. Aynı amacı güdenler seçime giderken en faşizan, en gerici ittifak çatısı altında birleştiler. Ortak noktaları Kürt sorununda inkâr ve güvenlikçi politikaları, kadın karşıtlığı, gericilik, barışa karşıtlık, demokrasinin ortadan kaldırılışıdır. Bunların bize reva gördüğü Kayyum düzenidir, ihraçlardır, adaletsizliktir, tekçiliktir, militarizmdir, işkencedir, cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalardır. Yargı eliyle siyasi gözaltı operasyonlardır” diye konuştu.

“SERMAYE SÖMÜRÜYE DOYMUYOR”

Tüm dünyada işçi sınıfının sayısal olarak hızla büyüdüğünü ve ücretli emeğin yaygınlaştığını belirten Sarı Türkiye’de ise üretenlerin toplumsal zenginlikten aldığı payın azaldığını ifade etti. Sarı, “Sermaye emek sömürüsüne doyurmuyor. Doğa, sermayenin sınırsız yağmasına açılıyor; yetmiyor, savaşlarla milyonlar yerinden yurdundan ediliyor. Başta işçiler emekçiler olmak üzere tüm insanlık sermaye düzeninin bu ağır tahribatına ses çıkarmasın diye, baskıcı rejimler destekleniyor. Bu politikanın sonuçları, Dünya ve Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri için yıkım oldu. Üstelik bu yıkıma, insanlığı ve tüm canlıları tehdit eden ekonomik kriz de eşlik etti. Yetmedi, emperyalistlerin yürüttüğü savaşlar sonucu yerinden yurdundan edilen mülteciler ile büyük bir insanlık krizi yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Aylan bebeğin sahile vuran küçücük bedeni hiç birimizin zihninden silinmiyor, silinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, emekçilerin taleplerini ise şöyle sıraladı:

•Emeğin sömürülmediği,

•Sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmediği,

•Grev hakkının yasaklanmadığı,

•Herkesin güvenceli, kadrolu çalıştığı bir işinin ve insanca yaşamaya yetecek bir ücretinin olduğu,

•KHK ve fiili OHAL rejimine son verildiği,

•Ekonomik krizlerin, salgınların, depremlerin, afetlerin faturasının halkımıza ve emekçilere kesilmediği,

•Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf yurttaş muamelesi görmediği, barış ve kardeşliğin hakim olduğu

•Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı,

•Çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin olmadığı

•Düşünce ve ifade özgürlüğünün suç olarak sayılmadığı,

•Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

•Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hâkim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz.

"İŞÇİLER BU ÜLKENİN KALICI UNSURU"

Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da “Bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü...Ekmek, barış, özgürlük için işçiler birlikte hareket ediyor, taleplerini seslendiriyor. İşçilerin örgütlü mücadelesi zor şartlardan geçerek bugünlere geldi. Örgütlü toplum olmanın, sendikal örgütlenmenin önemi daha iyi anlaşıldı. Yaşanan deprem felaketi, yurdumuzda uzun süreden beri aynı olan şeylerin kökten değişmesi gerektiğini hepimize gösterdi. Ücretli çalışanların yaşam şartları her geçene gün zorlaştı. Ücretli çalışanlar, ağır vergi yüküyle karşı karşıya kaldı. Kamuda taşeron sorunu devam ediyor. Kayıt dışı istihdam sorunu ağırlığını sürdürüyor. Yüz binlerce işçi ve ailesi, geçim şartlarının iyileşmesini, yaşam şartlarının gıda-konut-ulaşım harcamaları cenderesinden çıkarılmayı talep etmektedir. Bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların bilincinde olarak, demokrasi içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz. İşçiler, demokrasiye yönelen her tehdidin karşısında olmaya devam edecek. İşçiler bu ülkenin temel ve kalıcı unsurlarıdır. Mücadelemizle, dayanışmayla, hep beraber işçi sınıfı olarak ayağa kalkacağız. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın işçilerin birliği, yaşasın Türk-İş” ifadelerini kullandı.

SOYER: HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ



Gündoğdu Meydanı’ndaki 1 Mayıs mitinginde binlerce emekçiye seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ß“On yıllardır emeğin hakkının gasp edildiği, alın terinin yok sayıldığı, haklarımızın elinden alındığı bir düzen içinde yaşadık. İlk defa bu düzeni değiştirmeye çok yakınız. Çok yakında hakkımızı gasp eden o çeteler, o zümreler var ya, onların elinden hepsini geri alacağız, halkımıza geri vereceğiz. Çok az kaldı. Bugüne kadar birçoğumuzu gömmeye çalıştılar; Deniz’ler, Ali İsmail’ler, Uğur Mumcu’lar… Ama biz tohumuz, gömüldükçe daha çok geliriz. Çoğalarak geliriz. Bundan sonra da çoğalmaya devam edeceğiz. Halktan, emekten yana iktidarı hep beraber kuracağız. Gün gelir zorbalar kalmaz gider. O güne çok az kaldı. O zorbalar tıpış tıpış gidecekler. Hakkımızı söke söke alacağız, hem de demokrasiyle oyumuzla… Bir şey değişecek her şey değişecek” açıklamalarında bulundu.