İzmir'de emeklilerden soğanlı, ekmekli eylem: Hesap soracağız

İzmir’de basın açıklamasında bulunan emekliler, hükümetin emeklilere yönelik politikalarını eleştirerek “Susmuyoruz, helalleşmiyoruz; hem sokakta hem de sandıkta hesap soruyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de “Yoksullukta değil refahta eşitlik!” isteyen emekliler Konak Meydanı’ndaki Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü binası önünde basın açıklamasında bulundu. Boyunlarına soğan, ekmek ve patates asan emekliler, sandıkta hesap soracaklarını söyledi. Emekliler adına basın açıklaması metnini okuyan Disk-Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin milyonlarca emekli için hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi. Yeşiltepe, “Emekli maaşlarına oransal ya da seyyanen bir zam öngörülmedi, 7 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilerin maaşlarının Hazine yardımıyla 7 bin 500 liraya tamamlanacağı karara bağlandı. Dolayısıyla emeklilerin kök maaşı aynı kaldı Emekli maaşlarına ileride yapılacak zamların 7bin 500 lira üzerinden değil, bu kök maaşlar üzerinden gerçekleşeceği, diğer yandan 7 bin 500 liradan bir lira fazla maaş alan emeklilere bu düzenlemenin hiçbir katkısı olmayacağı açıkken seçime yatırım umuduyla yapılan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz! Emekliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermeye bir kez daha mahkûm edilirken; en düşük emekli maaşı ortalama emekli maaşı haline getirilirken sessiz kalmamak boynumuzun borcudur!”dedi.



EMEKLİLER HESABI MAHŞERE BIRAKMAYACAK

“Susmuyoruz, helalleşmiyoruz; hem sokakta hem de sandıkta hesap soruyoruz!” diyerek açıklamalarını sürdüren Yeşiltepe, “Türkiye'de emeklilerin tek problemi açlık sınırın altındaki maaşları da değildir, emekliler özelleştirilen sağlık sisteminin, betonlaştırılan doğanın, yaşanılmaz hale gelen çevrenin bedelini fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını kaybederek, toplumdan yalıtılarak, yalnızlaştırılarak, depremlerde ve tüm diğer afetlerde yaşamlarından olarak ödemektedir. Emeklileri enflasyona ezdirenler, emeklilerin sağlık hakkına, barınma hakkına, güvenli çevre hakkına ve en nihayet yaşam hakkına gasp etmekten de geri durmamaktadır. Öyleyse emekliler, devlete sosyal niteliğini yeniden kazandırmak için; insan onuruna yakışır bir yaşamı inşa etmek için, sendikal hak ve özgürlüklerini kazanmak için susmayacak; yaşamına kast edenlerle helalleşmeyecektir! Emekliler, dün olduğu gibi bugün de sokaklarda hesap sormaktadır; soracaktır. Emekliler hesabı mahşere bırakmayacak; utanmadan oylara talip olan düzenbazlardan sandıkta da hesap sormaktan geri durmayacaktır!” şeklinde konuştu. Yeşiltepe, ayrıca emeklilere yönelik somut çalışmalarda bulunmayan, parti programları ve seçim çalışmalarında emeklilere yer vermeyen hiçbir partiye oy vermeyeceklerini açıkladı.



EMEKLİLERİN TALEPLERİ NET

Emeklilerin taleplerini de sıralayan Yeşiltepe, “Emeklilikte insan onuruna yaraşır ücret alınmalıdır. Emekli ücretleri enflasyona değil milli gelire endeksli olmalıdır. Emekli aylığı bağlama oranları eski düzeye çekilmeli ve güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümü dikkate almamalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emekli ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Emekli ücretleri arasındaki farklılıkların giderilmesi için emeklilikte intibak yasası çıkarılmalıdır. Aynı koşullarda emekli olanların aylıkları arasındaki uçurum kapatılmalıdır. . Mezarda emeklilik uygulamasına son verilmelidir. Emeklilikte yaş şartı adil bir biçimde ve kademeli olarak yeniden düzenlenmelidir. Emeklilerin somut talepleri açıktır, nettir. Taleplerimizin yaşama geçirilmesi mümkündür; zaruridir! Yoksullukta değil refahta birleşmek hakkımızdır!” dedi.



