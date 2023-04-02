İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti

İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkedeki erken genel seçimler için, kentteki 7 ilçede kurulan 18 sandıkta oy kullanıyor.

İzmir'deki Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti
02 Nisan 2023 Pazar 12:30

İzmir'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları, ülkedeki erken genel seçimler için, kentteki 7 ilçede kurulan 18 sandıkta oy kullanıyor. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen Bulgaristan vatandaşları, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İZMİR BAL-GÖÇ) yetkilileri de okulların girişlerine kurdukları stantlarda oy kullanmak için gelenlere yardımcı oluyor.

İZMİR BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulunda oy kullandı. Nursoy, AA muhabirine, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 5. kez seçime gidildiğini belirtti.

Kendilerinin Hak ve Özgürlükler Hareketine (HÖH) destek verdiklerini dile getiren Nursoy, "Parlamentoda temsil için bugün sandık başına geldik. Sabah 07.00'de başlayan seçim sürecinde bu okulda 500'e yakın oy kullanıldı. Katılım da gayet güzel. Bu bizi umutlandırıyor. İnşallah artık gerçek bir parlamento oluşmasını diliyoruz." diye konuştu.

İzmir'de yaşayan çifte vatandaş İlhan Şakiroğlu, Bulgaristan vatandaşı Türkleri oy kullanmaya çağırdı. Şakiroğlu, "Türkiye ve Avrupa'daki tüm soydaşlarımızın sandık başına gidip oy kullanmalarını rica ediyoruz ki söz ve hak sahibi olalım." ifadelerini kullandı.

İzmir'de kurulan 18 sandıkta oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar sürecek.

Etiketler; #BALGÖÇ #bulgaristan #İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği #seçim
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