İzmir'den Azerbaycan'a destek

İzmir'de, Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı vermek isteyen vatandaşlar, tarihi Konak Saat Kulesi ile Hükümet Konağı önünde toplandı. Öte yandan, Hükümet Konağı binasına yansıtılan Türk ve Azerbaycan bayrakları ile birlik ve beraberlik mesajı verildi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İzmir'den de Azerbaycan'a birlik ve beraberlik mesajı verildi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Azerbaycan'a destek vermek için İzmir'in simgesi olan tarihi Saat Kulesi ile Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırırken, Hükümet Konağı binasına Türk ve Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Azerbaycan'a verilen birlik ve beraberlik mesajına İzmir'de oturan Azerbaycanlı vatandaşlar da katıldı. Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Asıf Kurban da meydanda açıklamalarda bulundu.

Teşekkür ediyoruz

Kurban, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Biliyorsunuz ki 30 yıldır Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal altında tutmaktadır. Bu işgal yetmezmiş gibi devamlı Azerbaycan'ı tahrik etmekte, saldırılar yapmakta, sivil insanlarımızı katletmektedir. En son 27 Eylül günü, bu saldırılarından birisini gerçekleştirdi. Artık Azerbaycan devleti yeter dedi. Tüm cephe boyu saldırı atağına geçti. İşgal altında olan topraklarımız, hak olan topraklarımızı azat etmek için atağa geçti. Bu çerçevede özellikle Türkiye'den, Ukranya'dan, Pakistan gibi ülkelerden destek aldık. Türkiye'nin en yüksek düzeyde, Sayın Cumhubaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoglu ve diğer yetkililerin en yüksek düzeyde verdiği destekler bizlere moral olmuştur. Azerbaycan askeri, Azberbaycan milleti, devleti bu desteği gururla izlemekte ve memnun olmaktadır. Şunu belirtmek isteriz ki artık yeter diyoruz, halkımız da artık yeter diyor, herkes seferber oldu. Bu haklı davamızda askerimiz, devletimiz güçlüdür, milletiyle güçlüdür, verilen desteklerle güçlüdür.

Zafer bizimledir

İnşallah bu haklı davamızda Ermeni işgalinde olan topraklarımızı, azat edeceğiz. Zafer bizimledir, diyoruz ve buradan da Türkiye'ye, Türk halkına, tüm millete teşekkür ediyoruz. Biz, dün Sayın Valimizi ziyaret ettik. Sayın Valimizle beraber, Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanımız, MÜSİAD İzmir Başkanı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret Borsası Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı hep beraber sağ olsunlar Azerbaycan'a destek mesajı verdiler. Can Azerbaycan'ın yanındayız dediler ve devamında Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla İzmir Saat Kulesi, İzmir Valiliği’mizin ve Sayın Yavuz Selim Bey'in katkılarıyla gördüğünüz gibi arka planda Valiliğimizde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor ve bize gurur veriyor. Bir millet, iki devlet ve bayraklarımız yansıtılmaktadır. Bu desteği verdikleri için İzmir'de yaşayan, dünyada yaşayan Azerbaycanlılar mutlu olmaktadır "

Muhteşem bir gece

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olarak çalışan Azerbaycan vatandaşı Aysel Kishiyeva, Türk vatandaşlarına teşekkür etti. Kishiyeva, "Ben Azerbaycan vatandaşıyım. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde doktor olarak çalışıyorum. Bu gece Azerbaycan için tüm İzmir'de yaşayan Azerbaycanlılar için çok muhteşem bir gece çünkü tüm ülkemiz tüm milletimiz Azerbaycan'da seferber olmuş durumda. Biz ülkemizden ayrı olsak da şu an kendimizi hiç yadırgamıyoruz. Çünkü Türk milleti, Türk devleti yanımızda olduğunu hissettirdi şu savaş günlerinde bize. Bundan dolayı tüm Türk milletine ve Türk devletine teşekkürümüzü bildiriyoruz. Azerbaycan ordusuna, Azerbaycan milleti için buradan söylemek istiyoruz ki biz tüm ruhumuzla tüm canımızla Azerbaycan milletinin, Azerbaycan ordusunun yanındayız. Azerbaycan askeri, hep yanındayız senin. İleri git, bizim olan Karabağ'ı geri al. Karabağ Azerbaycan'ındır. Hep Azerbaycan'ın kalacak. Defol, Ermeniler defol" dedi.