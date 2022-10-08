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İzmir'den İstanbul'a giden yolcu, otogarda can verdi!

İzmir'den İstanbul'a giden yolcu, otogarda can verdi!
08 Ekim 2022 Cumartesi 16:23

Alibeyköy Cep Otogarı'nda İzmir'den İstanbul'a gelerek otobüsten inen Nilgün İpek (60), çıkış yapmak için geri giden otobüsün altında kaldı. İpek olay yerinde hayatını kaybederken, şoför Mehmet Ali Ç., gözaltına alındı.

Olay, sabah saat 06.30'da Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana geldi. İzmir'den otobüsle İstanbul'a eden Nilgün İpek, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüsten indi. İpek eşyalarını aldıktan sonra otobüsün arkasında beklemeye başladı. Yolcularını indiren otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptı. Otobüsün arkasında bekleyen Nilgün İpek'i fark etmeyen şoför Mehmet Ali Ç., geri çıkmaya çalıştığı sırada İpek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İpek, otobüsün altında kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Mehmet Ali Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otogar #ölüm #izmir #haber
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