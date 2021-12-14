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İzmir'den yola çıkan otobüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı

Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

İzmir'den yola çıkan otobüs devrildi: 2 ölü, 24 yaralı
14 Aralık 2021 Salı 08:49

Kaza, saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun 25'inci kilometresinde Gökhöyük mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden Topçam seyahat firmasına ait 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi öldü, 24 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen yolcunun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #amasya #kaza #trafik kazası #izmir #otobüs devrildi
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