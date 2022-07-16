DÜNYANIN EN KÜÇÜK GEYİĞİ!
DÜNYANIN EN KÜÇÜK GEYİĞİ!
0
İZMİR MADALYALARI TOPLADI
İZMİR MADALYALARI TOPLADI
0
CEM YILMAZ'I SİNİRLENDİREN PAYLAŞIM
CEM YILMAZ'I SİNİRLENDİREN PAYLAŞIM
0
İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
0
banner776

İzmir'den yola çıkmıştı! Bandırma'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Savaş Kader (40) hayatını kaybetti

İzmir'den yola çıkmıştı! Bandırma'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü!
16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:00

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bandırma yolu Hıdırköy kavşağında meydana geldi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte bisikletiyle İzmir’den İstanbul’a giden Savaş Kader’e arkadan gelen G.Ü. yönetimindeki 06 BIZ 665 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kader, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Savaş Kader, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü G.Ü. gözaltına alındı.

‘SAVAŞ’IMIZI KAYBETTİK’

Kazanın ardından Savaş Kader’in üyesi olduğu Don Kişot Bisiklet Kolektifi, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Kaybedilen senin canındır, dostundur, yol arkadaşındır; ama en çok da körpecik bir baba, karısına aşık biridir. Çok sevdiğimiz arkadaşımız, bisiklet sevdalısı, yorgunluk biralarının müdavimi, nam-ı diğer Canavar’ı, yeni baba olmuştu; Savaş’ımızı dün bir trafik kazasında kaybettik” ifadeleri kullanıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilen Kader’in cenazesi, bugün ikindi vakti İzmir Çiğli Egekent Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #bandırma #kaza #ölüm
Önceki Haber
Bornova'da orman yangını çıktı!
Sonraki Haber
İzmir'den yola çıkmıştı! Bandırma'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü!
Eşcinsel ilişki şantajı ölümle bitti!
Eşcinsel ilişki şantajı ölümle bitti!
0
Kaldırıma çıkan otomobil iki kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaldırıma çıkan otomobil iki kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Kavga sesini duyup dışarı çıkan çocuk, tüfekle vurulunca öldü!
Kavga sesini duyup dışarı çıkan çocuk, tüfekle vurulunca öldü!
0
Kuran kursunda 7 çocuğu taciz eden imam tutuklandı!
Kuran kursunda 7 çocuğu taciz eden imam tutuklandı!
0
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Erciyes Üniversitesi personel alacak
Erciyes Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.