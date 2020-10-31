İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 Cumartesi 23:44

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

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