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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitenin ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik  posta  yoluyla  yapılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır).  Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi  içerisinde  başvurmayan  adayların  başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

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