İzmir için 'çiğdem' oldu

Türkiye'nin lider paketli kuruyemiş markası Tadım, vazgeçilmez ürünü ay çekirdeğini, yaz aylarına özel İzmir'de Çiğdem adıyla satışa çıkarıyor.

İzmir için 'çiğdem' oldu
15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:15

Paketli kuruyemiş sektörünün öncü markası Tadım, global hedeflerinin yanı sıra, yerel çalışmalara da imza atmaya devam ediyor. Tadım, bu yaz İzmir bölgesi özelinde klasik kavrulmuş ve bol tuzlu ay çekirdek ürünlerini Çekirdek yerine yöresel ismi "Çiğdem" ile tüketicilerin beğenisine sunuyor. Ege sahillerinde yaz akşamları, açık hava sinema keyfi, sokak muhabbetleri, arkadaş buluşmaları Tadım Çiğdem ve Bol Tuzlu Çiğdem ile bir başka olacak.

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