İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0
76 YAŞINDA BOKSÖR!
76 YAŞINDA BOKSÖR!
0
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR
0

İzmir'in 6 ilçesine sağanak yağmur uyarısı!

İzmir'in 6 ilçesine sağanak yağmur uyarısı!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:37

Meteoroloji bugün için İzmir'in bazı ilçelerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışın, İzmir'in doğu ilçeleri Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da etkili olacağını bildirdi. Saat 14.00 ile 21.00 arasında olması beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışın (21-50 kg/m2) olarak beklendiğini belirtildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur #sağanak yağmur #izmir yağmur uyarı
Önceki Haber
İzmir'de minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
Sonraki Haber
CHP'li Özel: Kanser gemisinin Aliağa'ya gelmesine karşı çıkıyoruz
Kıskançlık kavgası acı bitti! Sevgilisinin kolundan tutup uçurumdan atladı!
Kıskançlık kavgası acı bitti! Sevgilisinin kolundan tutup uçurumdan atladı!
0
Müslüme'nin ölümünde yeni detaylar! Bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi!
Müslüme'nin ölümünde yeni detaylar! Bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi!
0
Yine kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti!
Yine kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, intihar etti!
0
76 yaşında boks yapıyor!
76 yaşında boks yapıyor!
0
Bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk öldü
Bilgisayar başında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki çocuk öldü
0
Oğlunun intiharına dayanamayan baba da canına kıydı!
Oğlunun intiharına dayanamayan baba da canına kıydı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.