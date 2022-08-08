İzmir'in 6 ilçesine sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji bugün için İzmir'in bazı ilçelerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışın, İzmir'in doğu ilçeleri Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da etkili olacağını bildirdi. Saat 14.00 ile 21.00 arasında olması beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışın (21-50 kg/m2) olarak beklendiğini belirtildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.