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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 kişi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 27 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 kişi alacak
21 Ekim 2022 Cuma 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ilanda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 4 Kasım 2022 tarihine kadar sürecektir.


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