İzmir'de Büyükşehir Belediyesinden uyarı: Belediyenin adını kullanan dolandırıcılara dikkat!

Telefonla ulaştığı kişilerden, belediye adına aradığını belirterek deprem bölgesine yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü ise dolandırıcılık ihbarı üzerine suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinden uyarı: Belediyenin adını kullanan dolandırıcılara dikkat!
03 Nisan 2023 Pazartesi 12:43

Telefonla ulaştığı kişilerden, belediye adına aradığını belirterek deprem bölgesine yardım amacıyla para toplayan dolandırıcılara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü ise dolandırıcılık ihbarı üzerine suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların, belediyenin yanı sıra bağlı kurumlar ESHOT ya da İZSU adına da kendilerini ‘yönetici’ olarak tanıtarak aramalar yaptığı belirtildi. Bu yöntemle maddi destek talebinde bulunanlara itibar edilmemesi istendi; bu tür durumların hızla polise bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
 
ESHOT’tan suç duyurusu
Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğü, gelen bir dolandırıcılık ihbarı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, bazı vatandaşlara telefonla ulaşan kişilerin, kendilerini ESHOT Genel Müdürlüğü yöneticileri olarak tanıttığı ve verdikleri banka hesabına para yatırılmasını istedikleri belirtildi. Dilekçede, banka hesap bilgilerine de yer verildi, gereğinin yapılması istendi.
 
Kampanya adresi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, deprem bölgesine yönelik yardım kampanyası yalnızca “berekethareketi.izmir.bel.tr” adresi üzerinden yürütülüyor. İhtiyaç sahiplerine destek vermek isteyenler bu adrese başvurabilir.

Etiketler; #dolandırıcılık #deprem #suç duyurusu #izmir büyükşehir belediyesi #eshot #izmir
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