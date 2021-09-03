İzmir’den dünyaya 90’ıncı kez merhaba

Türkiye'nin en eski fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 90’ıncı kez kapılarını tüm dünyaya açtı. Pandemi nedeniyle yabancı delegasyonların online olarak açılışı takip ettiği fuar, 10 gün boyunca tüm ziyaretçilerini İzmir’de ağırlamayı bekliyor.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye'nin en eski fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenen törenle 90’ıncı kez kapılarını tüm dünyaya açtı. Yaklaşık bir asırlık fuarın açılış törenine Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Partili, CHP’li İzmir Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, İzmir Büyükşehir Meclisi Üyeleri, kentteki Oda, Borsa, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Bakan Muş, 2022 yılını işaret etti

İEF’nin açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, “ Pandemi nedeniyle yaşana olumsuz gelişmelere rağmen bugün fuarın açılısını gerçekleştirmekten memnuniyet duyurum. Kadim bir tarihe sahip medeniyet şehridir İzmir, küresel ve kültürel mirası doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile Ege’nin incisidir. Ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 7’sinin gerçekleştirildiği ikinci bir ticaret merkezi ve ihracat üssümüz olan İzmir, Türkiye’nin kalkınmasında Cumhuriyetimizin ilk yıllarından beri önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda hedefimiz İzmir İş Günleri etkinliğini küresel çapta kabul görmüş bir etkinlik haline getirmektir. Salgın nedeniyle bu yıl güzel İzmirimizin de uluslar arası resmi temsilcileri ağırlayamadık ancak İzmir İş Günleri programını online ortamda gerçekleştirdik. İzmir iş günleri ile zengin içerikli birçok oturum yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıl iş günlerini geniş katılımlarda gerçekleştireceğiz. İZFAŞ ile 2022 ve sonrası programlarını görüşmeye başladık. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm tüm dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu küresel öncelik haline gelen gelmiştir. Doğal felaketler ise insanoğlunun doğayla bir hareket etmesi gerektiğini göstermektedir. Bu kapsamda hükümetimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı yürürlüğe koymuştur. Bu adımları kararlılıkla hayata geçirecek tüm insanlığı tehdit eden iklim krizi gerçeğini ticari hayata etkileriyle mücadele etmek için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” diye konuştu.



İEF, can damar olarak görülüyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “ İzmir’in sosyoekonomik gelişmişliğinin dinamiklerinden ve kentle özdeşleşen fuarın 90. Kez kapılarını açmasının heyecanını yaşıyoruz. İzmir enternasyonal fuarının ülkemize ve katılımcılara yararlı olmasını temenni ediyorum. İletişim ve tanıtımın bir arada yapılabildiği fuar can damar olarak görülmektedir. Önemli katkılar sağlamaktadır. Büyük önem taşıyan fuar ancak tüm dünyayı saran korona nedeniyle kapsamı daraltılmış biçimde organize etmek zorunda kaldık. Tatlı su sıkıntısı, kuraklık, afetler ve iklim değişikliği sürdürülebilir şehirler ve AB Yeşil Mutabakatı gibi konuların ele alınmasını önemli ve isabetli buluyoruz” İfadelerini kullandı.



İzmir muhteşem bir 10 gün geçirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve tebriklerini ileterek konuşmasına başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Çocuktum, rahmetli babam Çanakkale’den bizi İzmir Fuarı’na getirirdi, çok keyifli günler geçirirdik. Gençliğimde yine getirirdi, birçok ülkenin kültürünü görürdük. İEF’in fuar olmasının ötesinde çok değerli anlamları var. İEF, iktisadi, ticari, kültürel ve tanıtım açısından çok önemli ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin izlerini taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da olağanüstü muazzam bir tarihe tanıklık etmenin gurunu yaşıyoruz. İzmir Fuarı’nın temeli İktisat Kongresi’ne dayanıyor. Cumhuriyetimizin kurucuları şunu çok biliyordu; siyasi zaferler iktisadi zaferlerle taçlanmadıkça payidar olamaz. İEF de siyasi bağımsızlığımızın yanında ekonomik bağımsızlığımızın çok önemli bir mihenk taşı. 90 yıldır, dünyada, alanında çok büyük ihtisas fuarlarını gerçekleştiriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu gururu yaşatan bugüne kadar ki tüm belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. En özel ve yürekten teşekkürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in nezdinde tüm belediye çalışanlarına sunuyorum. İzmir muhteşem bir 10 gün geçirecek. Barış içinde, birlikte geleceği kuracağız” diye konuştu.



İzmir ve fuarcılık köklü ve gelenekseldir

İzmir ve fuarcılığın oldukça köklü ve gelenek olduğunu dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “Osmanlıdan cumhuriyete fuarcılık perspektifi olan bu şehir her zaman ticaret erbabının uğrak noktası olmuştur. Pandemi nedeniyle uzun zamandır gerçekleştiremediğimiz fuarlara uzak kalmış özlemiştik. İzmir ilk 8 aylık dönemde 8 milyar doları aşan en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ilimiz oldu. İktisat kongresinin İzmir’de yapılması kesinlikle tesadüfi değildir. İzmir bir çok farklı kültürü çatısı altında misafir etmiştir. Pandemi döneminden bu yana 12 sanal fuara imza attık. Aşılama çalışmaları ile fiziksel fuarı gerçekleştirmemizi sağladı. Bütün fuarları destekliyor önemsiyoruz. Fuarlar ihracatçılarımızın dünyaya açılan penceresidir. İhracatta rekorlar kırdığımız 7 aydan sonra ağustos ayında tarihi bir performans gerçekleştirdik. Yüzde 51,8 artarak 18 milyar 912 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizi en büyük aylık rekorumuzdur. 12 aylık ihracatımız 207.5 milyar dolara ulaştı. 5 yıl çerisinde ihracatımızı 300 milyar dolara ulaştırmak için uğraşacağız. Birlikte çalışarak, üreterek, ihraç ederek ülkemizi müreffeh ülkeler seviyesine ulaştırmak için ihracatımız artırmayı, geliştirmeyi devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı

İEF’nin Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı haline geldiğini dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 1 asra dayanan geçmişi ile tüm zorluklara rağmen açıldığını söyledi. İEF’nin ülkenin en büyük organizasyonları arasında olarak kısa zamanda fuardan dünya markasına dönüştüğünü vurgulayan Özgener, “Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı delegasyonları unutmamız mümkün değil. Pandemi nedeniyle fiziki olarak yanımızda olamasalar da online olarak bizimleler. Tüm zorluklara rağmen kültür zirvesi burada yapılacak olması bir diğer uluslararası fuar olduğunun göstergesidir. İEF 90 yıl önce kuruşunda ve gelişiminde rol alan İZTO olarak böylesi köklü bir organizasyonda olmak bizim ayrı bir onur ve gurudur. Fuarcılığın düzenleyen ve kurulumundan sorumlu olan TOBB fuarlar önem veriyoruz, önünün açılması için çalışıyoruz. İEF odamız için ayrı bir önem sahip. Köklü geömiş sahip fuar sayıs çok az. Büyük savaşlar gördü ama kapılarını açmaya ve moral olmaya devam etti. Kadim dostumuzla tekrar buluşma vakti” ifadelerini kullandı.

İEF, İzmir’i ve dünyayı birbirine bağlıyor

İEF’nin 2. Dünya Savaşı sürecinde bile açıldığını dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90 yıldır ülkenin geleceğini geleceği yön veren İEF’nin bir kez daha herkesi birleştirerek kapılarını açtığını değinerek, “Cumhuriyetin en köklü değerlerinden biri olan İEF’in 90’ıncı yıldönümünde olmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. İEF, Ulu Önderimizin kendi ifadesiyle Türkiye’nin gelecek planını hayata geçirmek için kuruldu. Dolayısıyla bu akşamki buluşmamızın menzili İzmir’in hudutlarıyla sınırlı değil. 90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren İEF, İzmir’i ve dünyayı birbirine bağlıyor. İEF, Sayın Behçet Uz’un İzmir’e kazandırdığı, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark’ta hayat buluyor. Fuarımızın temelleri İzmir İktisat Kongresi’nde atıldı. İkinci Dünya Savaşı’nın olduğu dönemde İzmir Fuarı yine kapılarını açtı. İzmir yapılması imkansız olanı yaptı ve cephede savaşan devletleri bir araya getirdi. Kültürpark’ın bu yaşlı ağaçları ve üzerindeki gök kubbe, dünyanın en heyecan verici keşiflerine ve hüzünlü anlarına kucak açtı. İEF, bir asra yaklaşan ömrü boyunca sayısız yenilik, güzellik ve küresel kriz gördü. Berlin Duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği yıkıldı, ekonomik bunalımlar oldu ama İzmir Fuar’ı her şeye rağmen ayakta! Kaybolup gitmek şöyle dursun, hayata pırıl pırıl ayna tuttu. İEF’i Cumhuriyet’in yarattığı küresel markalarından biri haline getiren belki de budur; hayat kadar gerçek olması! İEF, memleketimizin bir kültür mirasıdır. İEF dünyanın Türkiye’deki aynasıdır. İEF’i hak ettiği gibi dünya markası haline getirmek de bizim asli görevimiz. Fuarın İzmir’de doğması ve yaşıyor olması asla tesadüf değil. İzmir, dünyayla kurduğu güçlü bağlar sayesinde gelişip değişti. İzmir’in dünyadaki izi, İzmir coğrafyasından daha büyüktür. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün iktisat kongresi için İzmir’i seçmiş olması şehrimizin köklü geçmişindendir. İzmir demokrasi ve özgürlükler şehridir. Bir yandan haksızlığa başkaldıran amazon kadını, efedir, öte yandan kültür ve düşünceleri kucaklayan bir halk meclisidir. Bu ruhu, farklılıkları bir araya getirebilme gücü hiç değişmedi. İEF, bu yıl yine hepimizi birleştirerek kapılarını açıyor. 2. Dünya savaşın karanlık günlerinde bile düzenlenen fuar bu yıl her şeye rağmen kapılarını açıyor. 90 yıldır geleceği İzmir’de kuruyoruz” dedi.