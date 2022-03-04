ATIKTAN KÜTÜPHANE!
ATIKTAN KÜTÜPHANE!
0
AKREP NALAN HAYATINI KAYBETTİ
AKREP NALAN HAYATINI KAYBETTİ
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN ACI HABER!
0
AHIRDAN SÜREKLİ KAÇAN AT!
AHIRDAN SÜREKLİ KAÇAN AT!
0

İzmirli bakan Pakdemirli istifa etti! Yerine gelen isim belli oldu

İzmirli bakan Pakdemirli istifa etti! Yerine gelen isim belli oldu
04 Mart 2022 Cuma 00:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci'yi atadı.

HABER EKSPRES-  Tarım ve Orman Bakanlığında uzun süredir beklenen değişim gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmî gazetede yayımlanan atama kararıyla görevinden istifa eden İzmirli bakan Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.


VAHİT KİRİŞCİ KİMDİR?


Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'ta, Kahramanmaraş'ta doğdu. Kirişci, Ziraat Yüksek Mühendisi ve aynı zamanda öğretim üyeliği yaptı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Kirişci, yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kirişci, 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22'nci dönem Adana Milletvekili olan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23'üncü dönemde ise aynı Komisyon'un Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.

Etiketler; #bekir pakdemirli #tarım ve orman bakanlığı #cumhurbaşkanı #resmi gazete
Önceki Haber
Üreticinin fiyat isyanı! Litrelerce sütü döktüler!
Sonraki Haber
Rusya nükleer santrali vurdu: Patlarsa Avrupa'nın sonu olur!
Bayraktar: Türkiye'de ekilmedik bir karış arazi dahi bırakılmamalı
Bayraktar: Türkiye'de ekilmedik bir karış arazi dahi bırakılmamalı
0
Maske nerelerde yasak, nerelerde serbest?
Maske nerelerde yasak, nerelerde serbest?
0
Bahçeşehir Üniversitesi 88 kişi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 88 kişi alacak
0
Belediyeye memur alınacak
Belediyeye memur alınacak
0
İlker Başbuğ hakim karşısında: Bütün istediğim...
İlker Başbuğ hakim karşısında: Bütün istediğim...
0
Rusya gemileri engelledi! Türkiye yağsız kalabilir!
Rusya gemileri engelledi! Türkiye yağsız kalabilir!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.