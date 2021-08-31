İzmirli balıkçılar mavi sulara geri döndü

İzmirli balıkçıların heyecanla beklediği av sezonu, 5 aylık aranın ardından Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda, Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katıldığı törenle açıldı.

HABER EKSPRES-Balıkçılık sektörünün heyecanla beklediği av sezonu, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda, Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katıldığı törenle açıldı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir Ticaret Odası yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, STK ve sektör temsilcileri ile balıkçıların katıldığı sezon açılışında konuşan Vali Köşger, yeni av sezonunun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi. Sağlıklı beslenme ile ilgili hususların, her zaman insanoğlunun gündeminin ilk sıralarında yer aldığını dile getiren Vali Köşger, “Nüfus artışı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı beslenmenin temel girdilerinden olan hayvansal protein ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Su ürünleri, sağlıklı ve güvenilir protein kaynağı olması açısından bu ihtiyacın giderilmesi için en önemli ürünlerin başında gelmektedir. Şüphesiz ki; balıkçılık, yeterli ve dengeli beslenmeye sağladığı katkının yanı sıra, istihdam ve yarattığı katma değerle önemli ekonomik fonksiyonlara da sahiptir. Dolayısıyla bizim mutlaka bunu ekonomik bir değer olarak daha fazla değerlendirmemiz gerekmektedir” dedi. İzmir’in 629 kilometrelik kıyı şeridi ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Vali Köşger, “İlimizde, 211’i 10 metre üstü olmak üzere toplam bin 735 balıkçı teknemiz, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı gibi 28 balıkçı barınağımız, 45 su ürünleri kooperatifimiz ve 92 yetiştiricilik tesisimiz bulunmaktadır. İlimizde 2020 yılında, avcılık ve yetiştiricilikle 98 bin 394 ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. Bunun 95 bin 408 tonu yetiştiricilikle, 2 bin 986 tonu ise avcılıkla elde edilmiştir. Birçok sektörde daralmanın yaşandığı bu pandemi sürecinde bile su ürünleri sektörü bu süreci başarılı bir şekilde geçirmiştir” şeklinde konuştu.

"Gıda her zaman vazgeçilmez sektör"

Gıda sektörünün stratejik önemine değinen Vali Köşger, “Muhakkak ülkelerin gıda konusuyla ilgili önemli planları, vazgeçilmez projeleri olması gerekiyor. Pandemi yaşıyoruz. Turizm başta olmak üzere, ülkemizin önemli sektörleri sekteye uğradı. Turist gelmeyince oteller boş kalıyor, çalışacak mekân kalmıyor, tüketim neredeyse duruyor. Ama gıda her zaman vazgeçilmez sektör ve muhakkak surette idame ettirilmesi gerekiyor. Balıkçılık da bunlardan birisi. Sektörün temsilcileri bunları biliyor. Avcılıktan elde edilen su ürünleri üretiminin çok fazla artmayacağını da hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, balık ihtiyacının su ürünleri yetiştiriciliğinden karşılanmasının yanı sıra, kaynakları tahrip etmeden sürdürülebilir ve verimli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, deniz ve iç su kaynaklarımızın kirletilmemesi, özellikle üreme dönemlerindeki av yasaklarına riayet edilmesi, av sezonu boyunca bilinçli ve kontrollü avcılık yapılması, avlanan bu ürünlerin ise tüketicilere sağlık ve hijyen kurallarına uygun dağıtım koşullarında, kaliteli ve güvenilir bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Bu konuda özellikle denizlerimizde kaçak balık avcılığı ve yasal sınırlar dışında balık üretimi ile mücadele için özel bir hassasiyetimizin olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Vali Köşger'den sürdürebilir balıkçılık vurgusu

Sürdürülebilir balıkçılık için dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Vali Köşger, “İlimiz mülki sınırları dâhilinde bulunan deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması için her türlü kontrol ve denetimlerimiz bu av sezonu boyunca da kesintisiz olarak devam edecektir. Konuya ilişkin valiliğimiz koordinasyonunda ilgili tüm kurumlar üzerlerine düşen görevi en seri ve etkin şekilde yerine getirmektedir. Tabi ki mavi vatanımız olan denizlerimizin ve doğal kaynaklarımızın korunması hususunda, bu tedbirden daha önemli olan; balıkçılarımızın bilinçlendirilmeleri ve konuya yaklaşımlarıdır. Balıkçılarımızın bu hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum. Biz ne kadar denetimi sıkılaştırırsak sıkılaştıralım, herkesin başına bir polis dikmemiz, herkesi takibe almamız mümkün değil. Sahil Güvenlik teşkilatımız, deniz polisimiz, tarım teşkilatımız ve diğer bütün unsurlarla denetimi yapıyoruz. Ancak esas denetimi yapacak olan bu işten ekmek yiyen sektör temsilcileri ve balıkçılarımız. Kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Konuyla ilgili yeni kurallar da öngörülen riskler sebebiyle getirilmiştir. Riayet edilmesi çok büyük önem arz ediyor. Denizleri kirletmeden, yenilenebilir şekilde kullanmayı öğrendikçe denizlerin de ucuz, sağlıklı ve besleyici yiyeceklerle bizi besleyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Balıkları, denizi, mavi vatanı en başta balıkçılarımıza, reislerimize, onları da Allah’a emanet ederek, sezonun hayırlı, bereketli, bol kazançlı ve kazasız sıkıntısız olmasını diliyorum” diyen Vali Yavuz Selim Köşger, törenin ardından balıkçı teknesiyle denize açılarak, sektör temsilcilerinden bilgi aldı ve telsiz anonsuyla tüm balıkçılara bereketli bir sezon ve bol kazançlar diledi.