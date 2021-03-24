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İzmirli genç doktor koronavirüse yenildi

İzmirli genç doktor Berrin Akbal, ikinci kez yakalandığı koronavirüs hastalığına yenildi

İzmirli genç doktor koronavirüse yenildi
24 Mart 2021 Çarşamba 11:12

Alınan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı Müfettişi olarak görev yapan Dr. Berrin Akbal, daha önce yakalanıp atlatmış olduğu koronavirüse yeniden yakalandı. Akbal, ikinci kez tedavi altına alındı ancak kurtarılamadı.

31 yaşındaki genç doktorun aslen İzmirli olduğu ve Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Akbal'ın genç yaşta yaşamını yitirmesi, ailesini, yakınlarını, meslektaşlarını yasa boğdu.

Etiketler; #izmir #berrin akbal #genç doktor ölüm #koronavirüs doktor ölüm
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