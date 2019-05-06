İzmit iş avukatı; birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir.

İzmit iş avukatı; birçok alanda hukuki faaliyet göstermektedir. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin hazırlanması başta olmak üzere bu sözleşmenin uygulanması ve bu sözleşmenin uygulanması esnasında hak ve alacaklarla alakalı uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında iş hukuku avukatı, önemli bir role sahiptir. İzmit iş hukuku hükümlerini dikkate alan İzmit iş avukatı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin ve fazla mesai ücretleri, maaş alacakları gibi konularda açılan davalara bakmaktadır. Bu davaların hepsi, İş Mahkemeleri'nde görülmektedir. İş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında taraflardan birinin kendisi veya vekalet verdiği iş avukatı aracılığıyla dava açma hakkı bulunmaktadır.

İzmit İş Hukuku Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

İzmit iş hukuku kapsamında görülebilecek davalar, yüksek bilgi birikimi ve teknik detay gerektiren davalar olmasıyla bilinirler. Bu tiop davaların işçi veya işveren tarafından bizzat açılması halinde davaların takip edilmesinde birtakım sorunların yaşanması muhtemeldir. İş hukuku avukatının dahil olmadığı bir dava sürecinde uyuşmazlığın tespit edilmesi noktasında yanılgılara düşülebilir. Tarafların haksızlıklar ile karşılaşma riski bulunmaktadır. Özellikle işçiler, işverene karşı olan haklarını tam olarak bilmedikleri takdirde kazanılmış haklarından farkında olmadan feragat etmek zorunda kalacaklardır. İşçinin haklarını korumak ve işçiyi sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirmek, İzmit iş avukatı görev kapsamında yer almaktadır. İş davalarının muhakkak alanında uzman bir iş avukatından yardım alınarak yürütülmesi gerekmektedir. İzmit iş hukuku avukatı sayesinde hak kayıplarının önüne geçilecektir. Bunun dışında, davalarda usuli sürelerin kaçırılması, isteklerin uygun bir şekilde belirtilmemesi gibi sorunlarla karşılaşılması söz konusu olmayacaktır. İş hukukunda ihtar ve fesih süreleri, hayati bir öneme sahiptir. Çünkü, bu tip dava süreçlerinde hak düşürücü sürelere dikkat edilmediği durumlarda yani işlemlerin süresinde yapılmadığı hallerde yapılmayan işlemlerden mütevellit hak kayıplarının yaşanması söz konusu olacaktır. Hak kayıplarının yaşanma riski, yalnızca işçi açısından düşünülmemelidir. Aynı risk, işveren için de yer almaktadır. İş hukukunda her durumda işçinin mağdur ve haklı olması, söz konusu değildir. Bazı durumlarda, işverenin de mağdur pozisyonunda olmasına rastlanmaktadır.