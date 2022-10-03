OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
OBEZ KEDİYE MİDE BOTOKSU!
0
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
MERVE BOLUĞUR EVLENDİ
0
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
0
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
0

İZTO ve İTB'de seçim heyecanı başladı

İZTO ve İTB'de seçim heyecanı başladı
03 Ekim 2022 Pazartesi 10:28

İzmir'de TOBB bağlı oda ve borsalarda seçim heyecanı başladı. İlk olarak sandık başına giden üyeler İZTO ve İTB'yi yönetecek kentin ticari hayatına yön verecek üyeleri belirliyor

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne bağlı borsa ve odalarda seçim heyecanı başladı. 4 buçuk yılın ardından kurulan sandıklarda ilk olarak İzmir Ticaret Odası(İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası(İTB) üyeleri sandık başına gitti.

Fuar İzmir'de kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren İZTO üyeleri 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için İTB üyeleri ise 19 meslek grubunda 53 meclis üyesi 125 komite üyesini belirmek üzere oy kullanıyor.  İZTO’yu ve İTB'yi yönetecek ve kentin ticari hayatına yön verecek üyelerin belirleneceği Komite ve Meclis asil yedek üye seçimlerinin ardından 8 Ekim'de İZTO, İTB Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri yapılacak.

Demokratik bir seçim

Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden seçimlere giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, oyunu kullandıktan sonra seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgener, “Seçimimiz çok demokratik ve keyifli bir ortamda geçiyor. Öncelikle seçme ve seçilme hakkını kullanarak buraya gelen tüm üyelerimize odamız adına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir sorumluluk… Seçilmek kadar seçmek de büyük bir sorumluluk… Bundan dolayı oy atmaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Saat 17.00’da sandıklar kapanacak, sonrasında inşallah sonuçları hep beraber karşılayacağız. Bir önceki seçime göre, çok daha fazla sayıda tek listenin yarışıyor. Ondan dolayı daha sakin bir seçimi görüyoruz. Ancak görüyoruz ki herkes mutlu... Oy atmaya gelenler mutlu, heyecan içinde yarışanlar mutlu… Bu da beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #mahmut özgener #seçim #itb #izto
Önceki Haber
Mersin Üniversitesi 43 kişi alacak
Sonraki Haber
İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: İki kadın öldü!
TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: İki kadın öldü!
0
İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
İstek şarkı yüzünden müzisyeni öldürmüşlerdi. Haluk Levent o kişilerin mesleğini açıkladı
0
Mersin Üniversitesi 43 kişi alacak
Mersin Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak
Mudanya Belediyesi 12 arsa satacak
0
Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak
Korkut Ata Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Isparta'da kadın cinayeti!
Isparta'da kadın cinayeti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.