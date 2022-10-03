İZTO ve İTB'de seçim heyecanı başladı

İzmir'de TOBB bağlı oda ve borsalarda seçim heyecanı başladı. İlk olarak sandık başına giden üyeler İZTO ve İTB'yi yönetecek kentin ticari hayatına yön verecek üyeleri belirliyor

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne bağlı borsa ve odalarda seçim heyecanı başladı. 4 buçuk yılın ardından kurulan sandıklarda ilk olarak İzmir Ticaret Odası(İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası(İTB) üyeleri sandık başına gitti.

Fuar İzmir'de kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren İZTO üyeleri 80 meslek grubunda 186 meclis üyesi ve 452 komite üyesini seçmek için İTB üyeleri ise 19 meslek grubunda 53 meclis üyesi 125 komite üyesini belirmek üzere oy kullanıyor. İZTO’yu ve İTB'yi yönetecek ve kentin ticari hayatına yön verecek üyelerin belirleneceği Komite ve Meclis asil yedek üye seçimlerinin ardından 8 Ekim'de İZTO, İTB Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu Delege Seçimleri ile Meclis Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimleri yapılacak.

Demokratik bir seçim

Ulaşım Araçları Satış Grubu meslek komitesinden seçimlere giren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, oyunu kullandıktan sonra seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgener, “Seçimimiz çok demokratik ve keyifli bir ortamda geçiyor. Öncelikle seçme ve seçilme hakkını kullanarak buraya gelen tüm üyelerimize odamız adına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir sorumluluk… Seçilmek kadar seçmek de büyük bir sorumluluk… Bundan dolayı oy atmaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Saat 17.00’da sandıklar kapanacak, sonrasında inşallah sonuçları hep beraber karşılayacağız. Bir önceki seçime göre, çok daha fazla sayıda tek listenin yarışıyor. Ondan dolayı daha sakin bir seçimi görüyoruz. Ancak görüyoruz ki herkes mutlu... Oy atmaya gelenler mutlu, heyecan içinde yarışanlar mutlu… Bu da beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.