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Jandarma Genel Komutanlığı 60 kişi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 60 memur alımı yapacağını duyurdu

Jandarma Genel Komutanlığı 60 kişi alacak
06 Aralık 2021 Pazartesi 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığında ilanda yazılı kadrolara, "Jandarma Genel Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (11) unvanda (60) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

 

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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