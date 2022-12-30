Jandarma Genel Komutanlığı personel alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 11 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi), Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla (11) sözleşmeli personel temin edilecektir.

Başvurular 30 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.



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