Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun şehit olduğu belirtilerek, "Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür" dedi. 

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Adalıoğlu, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu
08 Mart 2023 Çarşamba 09:24

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını ali eylesin, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin" ifadeleri kullandı. Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun cenazesi, saat 01.30'da Kahramanmaraş Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilecek. 

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