ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM
0
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
İZMİR'DE 2 BİN YILLIK GEÇİT!
0
TEHLİKELİ AKIM!
TEHLİKELİ AKIM!
0
86 YILLIK NOT!
86 YILLIK NOT!
0

Jandarma ve sahil güvenlik 104 kişi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 104 kişi alacağını duyurdu

Jandarma ve sahil güvenlik 104 kişi alacak
28 Ocak 2022 Cuma 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma  Genel  Komutanlığına  "657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  (4-B  maddesi), Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar   Hakkında   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda J.Gn.K.lığı karargahı  ile  bağlı  birlik  ve  kurumlarında  istihdam  edilmek  üzere  açıktan  temin  yoluyla  (4) unvanda (104) sözleşmeli personel temin edilecektir.

 

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi  ile Jandarma  ve  Sahil Güvenli Akademisi Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı vasıtasıyla   yapılacaktır.  İnternet  ortamı  dışında  posta  yoluyla veya  şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kaza yapan sürücü, otomobilde uyuya kaldı! İlginç anlar...
Sonraki Haber
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Takside kadın cinayeti! Taksici o anları anlattı!
Takside kadın cinayeti! Taksici o anları anlattı!
0
Kayınpederi tarafından öldürülmüştü, töre cinayetine kurban gitmiş!
Kayınpederi tarafından öldürülmüştü, töre cinayetine kurban gitmiş!
0
Antalya'da kavga: Çenesinin altından vurularak öldü!
Antalya'da kavga: Çenesinin altından vurularak öldü!
0
Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim
Ece Erken: Çok erken gitti, keşke ben ölseydim
0
Genç kadını dövüp, tehdit ettiler!
Genç kadını dövüp, tehdit ettiler!
0
İsmet İnönü'nün notu 86 yol sonra bulundu
İsmet İnönü'nün notu 86 yol sonra bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.