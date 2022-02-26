Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 kişi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi olarak 16 kişi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, ilandaki Ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.Öğr.Üyesi) alınacaktır.



İlan için 25 Şubatta başlayan başvurular 28 Mart 2022 tarihinde son bulacaktır.

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