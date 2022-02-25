Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 41 kişi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 41 öğretim görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarına 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, ilanda bulunan ek çizelgede belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan için başvurular 28 Mart 2022 tarihine kadar sürecektir.

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