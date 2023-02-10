Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 57 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 kişi alacak
10 Şubat 2023 Cuma 11:18

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) kadrolarında 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen bölümlere Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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