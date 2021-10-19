Japon turiste hamamda taciz şoku!

Türkiye'yi ziyarete gelen bir Japon turist merak ettiği için hamama gitti. Hamamda tellağın tacizine uğrayana turist, başka bir adamın da sevişme teklifi ile şoke oldu

Türkiye'ye gelen bir Japon turist, merak ettiği hamama gidince başına gelmeyen kalmadı. Turist, ilk olarak tellağın kendisini taciz etmesi ile şok yaşadı. Daha sonra da başka bir kişiden 'Seninle sevişmek istiyorum' teklifini alan turist büyük şaşkınlık yaşadı.

Japon turistin başına gelenleri ise Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni paylaştı. Tacize uğrayan turist, tellağın cinsel organına defalarca vurduğunu ileri sürürken, yaşlı bir adamın ise kendisine ""Ne zaman aramak istersen ara, seninle sevişmek istiyorum ve takılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Genç Japon başına gelen olayla ilgili "Hamamlar tehlikeli" mesajını paylaştı. Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto ise sosyal medyadan vatandaşının başına gelen talihsiz olay hakkında açıklama yaptı.

Olayla ilgili fotoğraf ve mesajı paylaşan Yoshi Enomoto, şu ifadeleri kullandı: "Genç bir Japon turist, Türkiye'de merak ettiği hamama giderek 150 TL ödedi. Hamamda tellak poposuna baya vurmuş. Oradaki başka bir adam da müstehcen mesajlar atmış. Dikkat etmeden bir yere gittiği için kendisini savunmuyorum ancak bu benim de başıma gelseydi cidden kötü bir durum olurdu."