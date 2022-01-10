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Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri Atatürk'e saygısızlığa sessiz kalmadı

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:11

Geçtiğimiz günlerde Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin Atatürk posterini parçalamısı tepkilere neden olmuştu. Yapılan saygısızlığı okulun öğrencileri de tepki gösterdi. Öğrenciler, okul önünde 'Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi' pankartı açtı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu

Kabataş Erkek Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portresine kesici aletle zarar verilmesi olayına tepkiler devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı söz konsu olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklarken İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri de dün bir açıklama yayınlayarak, ”Ülkemizin kurucusuna yapılan bu hakaret asla kabul edilemez” ifadelerini kullanmışlardı.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri tepkilerini bugün de sürdürdü. Okul önünde topalanan öğrenciler, “Cumhuriyetin Kalesi, Kabataş Erkek Lisesi” pankartı açıp Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Etiketler; #kabataş #erkek lisesi #atatürk #atatürk posteri #gençliğe hitabe
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