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Kabataş Lisesi'nden tepki çeken görüntüler. Atatürk posterini böyle parçaladılar

09 Ocak 2022 Pazar 09:53

Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden gelen görüntü pes dedirtti. Üç öğrencinin Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini elindeki bıçakla paramparça etmesi tepkilere neden oldu

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde kaydedilen video infial yarattı. Bir grup öğrencinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ve küfrederek, posterine zarar verdiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Videoda, okulun yatakhanesindeki öğrencilerden biri elindeki kesici alet ile "Sol vs Atatürk" dedikten sonra Atatürk posterine zarar vermeye başlıyor. Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarından birinin de kahkahalar attığı görülen videoda, "Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk" dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.

Görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar yetkililere harekete geçilmesi yönünde çağrı üstüne çağrı yaptı. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerle ilgili Kabataş Erkek Lisesi'nden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler; #kabataş lisesi #atatürk #atatürk posteri #atatürk poster parçalama
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