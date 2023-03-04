Kabındaki mama ile 25 gün hayatta kalan 'Fıstık', kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yıkılan Dökmeci Apartmanı'nın enkazında kalan ve kabındaki mama ile yaşama tutunan 'Fıstık' isimli köpek, Erzurum AFAD ekiplerince 25'inci günde günde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay’a giden Erzurum AFAD ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Antakya ilçesindeki mahallelerin enkazlarında çalışma yapan ekipler, vatandaşların ihbarı üzerine dün akşam saatlerinde Akevler Mahallesi’ndeki 4 katlı Dökmeci Apartmanı’nda arama yaptı. Enkazdan gelen köpek sesi üzerine görevliler, binanın birinci katında aramalarını yoğunlaştırdı. AFAD ekibi, saat 20.30’da beyaz bir köpeğe ulaşarak, onu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek, bölgedeki veteriner hekime teslim edildi.

KABINDA MAMA İLE HAYATTA KALDI

Dökmeci Apartmanı’nın 1’inci katındaki dairede yaşayan Mustafa Erkaya’ya ait olduğu ve isminin 'Fıstık' olduğu öğrenilen köpeğin, kabında kalan mama hayatta kalmayı başardığı öğrenildi. AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmada evin diğer odasında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Erkaya’nın da cansız bedenini çıkardı.