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Kablo hırsızlığı için girdiği trafodan cesedi çıktı!

Kablo hırsızlığı için girdiği trafodan cesedi çıktı!
10 Mayıs 2022 Salı 09:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iddiaya göre kablo çalmak için trafoya giren 26 yaşındaki Ali Çolpan, elektrik akımına kapılınca hayatını kaybetti


Olay dün saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'ndeki trafoda meydana geldi. Trafoda şiddetli bir patlama sesinin ardından elektriklerin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi trafoya girdiğinde Çolpan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Çolpan’ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeninin yanında bir pense bulunan Ali Çolpan'ın, kablo çalmak için trafoya girdiği ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Mahalle bakkalı Şakir Sarı, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Top patladı sandım. Orada gençler vardı. Onlar da sesten korktu, kaçtı. Sonra elektrikler kesildi. Hatta elektrik idaresini arayacaktım. Sonra polisler geldi. Ölen kişi dün de işyerime gelerek el feneri istemişti. Elinde de kurbağacık anahtarı ve pense vardı” dedi.

Olayın ardından Edremit’in 3 mahallesine yaklaşık 2 saat boyunca elektrik verilemedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #edremit #elektrik çarpması #ölüm #kablo hırsızı
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