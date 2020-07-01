Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü nedeniyle deniz şehitleri anısına körfeze çelenk atma töreni yapıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü dolayısıyla İzmir Liman Başkanlığı’nca, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle yapılan kutlamalara İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış,İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ege Deniz Bölge Komutanı Dz. P. Albay Mustafa Karabalık, Kıyı Emniyeti İzmir Müdürü Pelin Devrim, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel MüdürüİlyasMurtezaoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İzmir Körfezi’ne deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi’ndeki Zübeyde Hanım Müze Ve Eğitim Gemisi’nden çelenk atıldı. Törene İZDENİZ’e ait yolcu vapurları ile Kıyı Emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti.