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Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi öldü!

Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 kişi öldü!
11 Temmuz 2021 Pazar 07:52

Van'da, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün kontrolden çıkıp, takla atarak alev aldığı kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erciş yolu Karahan bölgesinde meydana geldi. Kaçak göçmenlerin taşındığı 65 ER 186 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası minibüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olayı yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 12 kişinin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #van kaza #kaçak göçmen kaza
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