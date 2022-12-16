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Kadıköy Belediyesi 11 zabıta alacak

Kadıköy Belediyesi 11 zabıta memuru alacağını duyurdu

Kadıköy Belediyesi 11 zabıta alacak
16 Aralık 2022 Cuma 10:37

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul ili Kadıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

İlan için başvurular 23.01.2023 - 26.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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