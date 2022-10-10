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Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı!
10 Ekim 2022 Pazartesi 09:39

İstanbul Kadıköy'de bulunan 3 katlı bir binada dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Patlama, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadıköy #patlama #ölüm #haber
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