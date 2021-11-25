Kadıköy metro saldırganı: Bana tekme attılar, şikayetçiyim!

Kadıköy metrosundaki saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Emrah Yılmaz, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine döner tekme atıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz'ın (32) emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yılmaz'ın evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını söylediği, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığı sırada tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi.



BIÇAĞI BİLETMEK İÇİN YANINA ALMIŞ

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki ifadesinde olay günü evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için poşetin içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşetin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına koyarak pantolonunun arka cebine koyduğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşısında oturan kadının maskesini takmadığını gördüğünü, maske takması yönünde uyardığını ve kadının kendisine kızgın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.



"BANA DÖNER TEKME ATTI"

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin maske taktığını kadına söylediğini belirten şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve ismini bilmediği başka bir kadının ve annesinin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, metrodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı, tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendisini korumak, darp ve linç edilmekten kurtulmak için bıçak çıkardığını, kapıya yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini, kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, kendisine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz'ın adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.