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Kadın arkadaşını ve babasını öldürdü, intihar etti!

Konya’nın Ilgın ilçesinde Mustafa Dağlı (35), iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan 2 çocuk annesi Semanur Saraç (32) ile babası Yusuf Güler’i (50), tabancayla öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi

Kadın arkadaşını ve babasını öldürdü, intihar etti!
24 Ağustos 2021 Salı 09:12

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre av bayi işletmecisi 2 çocuk babası Mustafa Dağlı, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Semanur Saraç’ın baba evine gitti. Burada Dağlı ile Saraç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Dağlı, belinden çıkardığı tabancayla önce Saraç’a daha sonra da babası Yusuf Güler’e ateş etti. Mustafa Dağlı daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Semanur Saraç ile babası Yusuf Güler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba-kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.   


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #konya cinayet #ölüm #intihar
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