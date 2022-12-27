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Kadın astrolog evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı aranıyor!

Kadın astrolog evinde ölü bulundu, erkek arkadaşı aranıyor!
27 Aralık 2022 Salı 09:25

İstanbul Kağıthane'de yaşayan Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova evinde ölü bulundu. 2 çocuk annesi kadının boğazında morluklar tespit edilirken, tahilsiz kadının boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Kadının bazı eşyalarının da çalındığı anlaşılırken, polis birlikte yaşadığı İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari'nin peşine düştü

Ortabayır Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında yaşayan 2 çocuk annesi Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova'dan haber alamayan kardeşi, 24 Aralık Cumartesi günü evine gitti. Kardeşi, kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı. Galina Trofimova'nın yatağın üzerindeki cansız bedenini gören kardeşi, polise haber verdi. Polis, Galina Trafımova’nın boğazında morluklar olduğunu tespit etti. 2 çocuğu ve İranlı erkek arkadaşı Armin Asgari ile birlikte yaşadığı öğrenilen Trofimova'nın evindeki değerli eşyaların da çalındığı belirlendi. Trofimova'nın birlikle yaşadığı İranlı Armin Asgari'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Rusya'nın Yakustistan Özerk Cumhuriyet'inde yaşayan Trofimova'nın 8 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı binanın yanında esnaf olan İlkay Demirseven, "Polis ekiplerini görünce dışarı çıktım. Komşumuzun kiracısının evinde ölü bulunduğunu söylediler. Çocukları ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Söylenilene göre erkek arkadaşı boğarak öldürdükten sonra evdeki değerli eşyaları da yanına almış, 2 çocuğu da otele yerleştirip kaçmış." dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #astrolog #ölüm #cinayet #haber
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