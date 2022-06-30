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Kadın cinayetini önlemek isterken öldürüldü!

Adana'da Durmuş Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Olaya müdahale eden ve Cansu Y.'yi korumaya çalışan 33 yaşındaki Tolga Kılıç ise öfkeli koca tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kadın cinayetini önlemek isterken öldürüldü!
30 Haziran 2022 Perşembe 08:33

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi. Durmuş Y., karısını öldürmek için geldiği fabrikada kadına şiddeti önlemek isteyen Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Veli Kaya'yı boynundan hafif şekilde yaralayan şüpheli, otomobili ile olay yerinden kaçtı. Olay sırasında fabrika içinde saklanan Cansu Y.'nin telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması ve çevredekilerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Durmuş Y., olayından ardından polise teslim olurken, Tolga Kılıç ve Veli Kaya ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Kaya ile Cansu Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisini gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #kadın cinayeti #ölüm #fabrika cinayet
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