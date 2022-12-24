KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
0

Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!

Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!
24 Aralık 2022 Cumartesi 08:55

Ülkemizde işlenen kadın cinayetleri devam ediyor. Bir cinayet de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işlendi. 35 yaşındaki Kıymet Budak, bir restoranın bahçesinde oturduğu sırada silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili Budak'ın eşi ve eşinin kardeşi gözaltına alındı
 

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Budak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Budak'ın eşi M.B. ve onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayeti #kocaeli #ölüm #haber
Önceki Haber
Eskinazi'den asgari ücret tepkisi: Artış kimsenin faydasına olmayacak!
Sonraki Haber
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
TİKA bilişim personeli alımı yapacak
0
Danıştay Başkanlığı personel alacak
Danıştay Başkanlığı personel alacak
0
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
0
Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
0
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
0
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.