Kadın girişimci olmak zor

Şanlıurfa'da düzenlenen, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen etkinlikte konuşan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Türkiye'de kadın girişimci olmanın zorluklarına dikkat çekti.

38 yıllık sanayicilik yaşamından anekdotlar paylaşan ve dünyadaki ilk kadın traktör üreticisi unvanını taşıdığını belirten Zeynep Erkunt Armağan, "Hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde gözlemlediğim ortak bir sorun var. Kadın girişimci olmak dünyanın her yerinde zorluklar içeriyor. Bu nedenle 2015 yılında kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla Coca Cola'nın başlattığı daha sonra TOBB, Habitat ve İTÜ'nün katılımıyla büyüyen bu proje benim yüreğimi heyecanla dolduruyor. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de ulaşılan 20 bin civarında kadın, en yakınındaki 3 kadına daha ilham olsa, biz aslında 80 bin kadında zihin devrimi yaptık demektir" diye konuştu.

Dalgaları büyütecek

Bu eğitimlerle finansal okuryazarlığı gelişen, iletişim, pazarlama, bilişim konularında aydınlanan kadınların durmayacağını kaydeden Erkunt Armağan sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlar bu süreçten sonra öyle ya da böyle ekonominin bir parçası olacak, yetmeyecek çocuğuna, kardeşine, komşusuna belki annesine, teyzesine örnek olacak. Suya atılmış bir taş gibi çevresinde yarattığı dalgaları büyütüp gidecek. Ben kadının yaratıcılığına, sabrına, inançla çalışmasına ve aldığını misliyle geri vermesine hayranım."

Yarısı olmadan asla

Türkiye'deki iş gücünün yarısını kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Zeynep Erkunt Armağan, "Toplumun yarısının yer almadığı bir ekonomi sağlıklı çalışır mı! Yarısı olmayan hiçbir varlık sağlıklı çalışmaz. Kadın hem fiziken, hem zihnen doğurgandır. Kadın öğrenecek ki; kendine güveni oluşacak. Kadın uygulayacak ki; kendine saygısı gelişecek. Bilgili, güvenli ve kendisine saygı duyan, saygı gören bir kadın, kadını sayan, kadına değer veren yeni nesiller yetiştirecek. Bu ulvi çabaya katkıda bulunan herkese şahsım ve tüm kadınlar adına teşekkür ederim" dedi.