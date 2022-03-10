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Kadın hakim parkta asılı halde bulundu!

Kadın hakim parkta asılı halde bulundu!
10 Mart 2022 Perşembe 08:38

Bursa'da görevli olan kadın hakim Çiğdem B., parkta ipe asılı halde ölü bulundu. Kadın intihar ettiği üzerinde duruluyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Olay, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan 36 yaşındaki hakim Çiğden B. olduğu saptandı. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

6 AY ÖNCE BOŞANMIŞ

Çiğdem B.'nin, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem B.'nin yaşamına son vermeden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiğini yazdığı ifade edildi.

Hakim Çiğdem B. için bu sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi'nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çiğdem B.’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakim Çiğdem B.'nin cenazesi yarın Afyonkarahisar'da Paşa Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #intihar #kadın hakim #park #ölü bulundu
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