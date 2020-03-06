Kadına destek projelerle olur

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Bayraklılı kadınlarla bir araya geldi. Sandal, "Kadınları sadece kadınlar gününde hatırlamakla onlara destek olunmaz. Kadınlara destek olmak demek; hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler geliştirmekle olur" dedi

Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Günü etkinliğine Başkan Sandal'ın yanı sıra, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, meclis üyeleri ve muhtarlar ile 24 mahallenin tamamından yüzlerce kadın katıldı. "Bu ülke bizim. Burada kardeşçe, el ele, gönül gönüle yaşayabilmemiz için yeni bir demokratik ortama ihtiyaç var ve asıl meselenin arkasında duracak olanlar da siz kadınlarsınız" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Sandal, "Kadın hakları, sadece kadınlar gününde veya belirli etkinliklerde konuşularak geçiştirilecek bir konu değil. Kadının yanında olmak demek; meclisine kadın üye yazmakla olur. Kadının yanında olmak; idari kadrosunda kadına yer vermekle olur. Kadınlara destek olmak; kooperatiflerle ve hayatın her alanında kadınların özgürleşmesini sağlayacak projeler üretmekle olur. Bayraklı Belediyesi olarak bizim temel hedefimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı Bayraklı'nın daha ileriye gitmesi için bir lokomotif kabul ederek, projeler üretmek" dedi.

Bayraklı'yı birlikte yöneteceğiz

Bayraklı'nın tüm sorunlarını bilerek göreve geldiklerini dile getiren Sandal, "Bayraklı'yı idare etmeye değil, yönetmeye gelen ekip olarak şunu söylüyoruz: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İsraftan kaçınacağız. Vatandaştan topladığımız vergiyi ölçüp, tartıp, harcamalarımızı ona göre yapacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Liyakat esasına göre bir kadro oluşturacağız. Herkes emeğiyle, gücüyle ve ürettiğiyle yeni sayfamızda yer alacak. Kimin ne söylediği bizim için önemli değil. Biz bu kentin sorunlarını, dertlerini, çözüm önerilerini biliyoruz. Bizim kitabımızda mevcut imkansızlıkları bahane edip, işten kaçmak yok" diye konuştu.

Çözülmeyecek sorun yok

Bayraklı'nın tamamının bir şantiyeye döndüğünü ve her alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaz aylarına kadar bütün parklarınız, oyun gruplarınız, koşu ve yürüyüş yollarınız ile spor alanlarınız yenilenecek. Yollar asfaltlanacak. Önümüzdeki dönem en az 5 kreşimizi hizmete açacağız. Bunları israfın önüne geçerek yapıyoruz. Ayda 3 milyonun üzerinde tasarruf yapıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Belediyemizin tüm ihalelerini oluşturduğumuz ihale birimi yapıyor ve şeffaf belediyeciliğimiz gereği, canlı olarak yayınlıyoruz. Biz bu kenti yönetmeye talibiz. Hiçbir mazereti kabul etmeyeceğiz. Bu bizim Bayraklı'ya sözümüz. Göreceksiniz, yollarımızdan kavşaklarımıza, yaşam alanlarından sosyal donatı alanlarına, kentsel dönüşümden, yeni mekanlara kadar yeni bir Bayraklı inşa edeceğiz. Bayraklı'da yaşayan her yurttaşımız İzmir'de yaşanabilecek en güzel ne varsa onun en iyisine layık. Aklımız, vicdanımız, ahlakımız var ve bize verilmiş kamusal bir güç var. Burada çözülmeyecek hiçbir sorun yok."

Kimse yatağa aç girmeyecek

Bayraklı'da kimse yatağa aç girmesin diye çalıştıklarını anlatan Sandal, "Yaklaşık 6 bin ailemize kart dağıtacağız ve ihtiyaçlarını bu kartla karşılayabilecekler. 24 mahallemizin 24'üne de kreşlerimizi açacağız. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitim gören 3 bin öğrencimizin tüm eğitim ihtiyaçlarını da Bayraklı Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Hep beraber hoşgörünün, kardeşliğin olduğu, herkesin birbirine saygı duyduğu, çağdaş, uygar bir Bayraklı inşa edeceğiz" dedi.

Kadının sesi daha fazla duyulacak

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, Bayraklı'da kadının sesinin daha fazla duyulmaya başladığını dile getiren CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş ise, "'Analar ağlamasın' diyerek politika üreten bir siyasal oluşum, bugün bizlere maalesef anaların ağladığı siyasal bir süreç yaşatıyor. 8 Mart, emekçi kadınlarımızın anma günü. Ama kadınların en önemli vasıflarından biri annelik. Her gün şehit haberleri alarak idrak ettiğimiz bir süreçten geçiyor olmamız da ayrıca üzücü. Tüm emekçi kadınlarımızın gününü kutluyorum. Bundan sonraki süreçte kadınlarımızın evlatlarını feda etmediği günleri görmeyi ve bu acı günlerin son bulduğu günleri birlikte yaşamayı diliyorum. Bayraklı'da artık kadının topuk sesi, ayak sesi daha fazla duyulacak ve bundan sonraki süreçte hep birlikte mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.