Kadına şiddete karşı Dijital Eylem 

Bornovalı kadınlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde seslerini Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Dijital Eylem” ile duyurdu. Etkinlik, Bornova Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayın sayesinde binlerce kişi tarafından takip edildi.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte 25 kadın, Meçhul Kadın Heykeli önünde ellerinde meşalelerle mücadele çemberi oluşturdu. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) kursiyerlerinden Aleyna Bozan’ın kadına yönelik şiddet ve istismarı anlattığı tek kişilik gösterisi “Şiddetsizlik” de günün anısına sergilendi.

‘Son Ver’

Organizasyonda katılımcılar, ‘Son Ver’ yazılı dövizler ve attıkları sloganlarla pek çok alanda kendilerine uygulanan şiddete ve ayrımcılığa tepki gösterdi. 'Kadına karşı şiddete hayır' demek için turuncuya maske de takan kadınlar,“ Öldüren Sevgi İstemiyoruz”, “Kadın Cinayetlerine Karşı Ses Çıkar”, “Emeğimiz, Bedenimiz Kimliğimiz Bizimdir” ve “Erkek Adalet Değil, Gerçek Adalet” gibi sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde farkındalık yaratmak için düzenlenen dijital eyleme İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Bahar Gürsu’da katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Işık, yaptıkları bir araştırmayı anlatarak,” Kadınlar için en güvenli şehirlerden birinin İzmir olduğu söyleniyor. Fakat 2010 yılından bu yana Türkiye’de öldürülen kadınların 10’da 1’i İzmir’de” diyerek şiddete dikkat çekti.. Gürsu ise, kadının dün, bugün ve yarını var eden bir birey olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek, “Kadın ve şiddet kelimelerini aynı cümlede kullanmak istemiyorum. Bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı” dedi.



