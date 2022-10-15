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Kadına şiddeti önlemeye çalışan polis, düşerek şehit oldu!

Kadına şiddeti önlemeye çalışan polis, düşerek şehit oldu!
15 Ekim 2022 Cumartesi 09:51

Bursa'da yaşayan Gökhan N., uzaklaştırma kararı bulunan eşinin evine giderek, kapıyı kilitledi ve balkondan kadını atmak istedi. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekibinden Sami Altıntaş (47), kadını kurtarmak için tırmandığı 3’uncu kattaki dairenin balkon demirinin kopmasıyla zemine düştü. Ağır yaralanan Altıntaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Olay, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim'de, hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N., önceki gün saat 21.30 sıralarında Huzur Sokak'ta bulunan binanın 3’uncu katındaki evine gitti. Gökhan N.'nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.’nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.’nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2’nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3’uncu katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memurunun düştüğünü gören ekip arkadaşları, yardıma koşarken, bölgeye ambulans ve takviye ekip talep edildi. Bu sırada kargaşadan faydalanan Gökhan N. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altıntaş, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yanında bulunan 2 kişi ile kaçmaya çalışan Gökhan N. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #polis #şehit #haber
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