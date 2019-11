Kadınlar için her alanda mücadeleye devam

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), kasım ayı toplantısını Türkan Saylan Sanat Merkezi'nde yaptı.

2020'de hayata geçirilecek olan projelerin tartışıldığı ve çalışma stratejisinin belirlendiği toplantıda konuşan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, "Kadınlar için güç birliği yaparak her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 44 derneğin üye olduğu İzmir Kadın Kuruluşları Birliği kadınların mücadelesinde tek ses olacak. Birlik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde ve 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesi için düzenleyeceği etkinliklerle sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı amaçlıyor. 5 Aralık'ta seçilmiş üç kadın belediye başkanı ve seçilmek isteyip seçilemeyen kadın muhtar adayları ile bir panel düzenlenecek. Ayrıca panelde geçmiş dönem milletvekili Gülsün Bilgehan Toker konuşmacı olarak yer alacak.

44 dernek tek yürek

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin kutlanacağı etkinlikte İzmir'in seçilmiş kadın belediye başkanlarının konuşmacı olarak katılacağı panel düzenleyeceklerini belirten İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Serter, "Yaptığımız veya yapacağımız bütün etkinliklerde kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. 2020 yılında da 44 dernekle birlikte iş birliği yaparak, kadınların seslerini tüm Türkiye'ye duyurmaya ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Şiddetin karşısındayız

Kadın hakları ve kadınların sosyal hayatta daha güçlü hale gelmesi için birçok proje üzerinde de çalıştıklarının altını çizen Serter, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle mücadele gününde yerimizi alacağız. 'Şiddetin saati yok' sloganı ile saat 12:00'de Konak Meydanı Saat Kulesi önünde kadın ve erkek tüm İzmirlileri turuncu fularlarıyla bekliyoruz. Erkek şiddetine maruz kalmış kadınlarımızın sesini duyurabilmek için ayakkabı bırakacağız. Her yerde ve her platformda kadınlara yönelik şiddete karşı birliğimiz içinde bulunan derneklerimizle hareket edeceğiz. Toplumun her tabakasında şiddete karşı olacağız" diye konuştu.